В Госдуме предлагают запретить микрокредитование

Москва, , 02:36 — REGNUM В Госдуме обеспокоены правом микрофинансовых организаций устанавливать высокий процент за возврат кредитов и предлагают отменить микрокредитование, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы, конечно, выступаем за полный запрет подобного рода деятельности микрофинансовой, и думаю, что люди от этого не пострадают», — заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

Он также привел данные, в соответствии с которыми 7,5 млн граждан РФ пользуются услугами микрофинансовых организаций, из них 5 млн никогда никаких займов, никаких кредитов не отдадут, а 2,5 млн вынуждены отдавать поэтому и за себя, и за тех, кто не отдает.

«Причем под прессом мощным находятся все. Причем этот пресс, я думаю, каждый из вас в регионе видел, когда 50% минимальной пенсии, 50% минимальной зарплаты уходят на оплату услуг подобного рода организаций, когда действительно сотни процентов в год взимаются с этих граждан», — указал парламентарий.

Госдума приняла закон, ограничивающий аппетиты микрофинансовых организаций. Документ предусматривает поэтапное ограничение общего размера начисляемых процентов и неустоек по договору потребительского кредита, срок возврата по которому не превышает одного года. До 1 июля 2019 года максимальная сумма платежей по предоставленному после вступления закона в силу кредиту не может превышать более чем в 2,5 раза сумму выданного кредита. До 1 января 2020 года она не должна превышать сумму в 2 раза, а позднее — в 1,5 раза.

Также в документе прописано, что, если гражданин берет заем на сумму не более 10 тыс. рублей на срок не более чем 15 дней, то переплата не может составить более 3 тыс. рублей.

«Иными словами, было — тысяча, будет 365, это огромный прорыв, хотя предложения чёткие были представлены, эти предложения в виде 30%, эту поправку мы вносили», — напомнил Куринный.

При этом депутат признал, в принятом виде закон все же облегчает ситуацию.

«Может быть, чуть лучше. Но мы предполагали в данном случае решить проблему, а не сделать её чуть лучше. Не сделать возможным ещё в течение многих лет грабить наших граждан, небогатых граждан», — отметил парламентарий.