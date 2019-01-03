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В Госдуме предлагают снизить проценты по микрозаймам

Экономика

До 30% годовых

Москва, 3 января 2019, 05:14 — REGNUM  В Госдуме предлагают еще больше ограничить проценты микрофинансовых организаций и запретить коллекторов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Необходимо ограничивать аппетиты наших микрофинансовых организаций хотя бы до 30 процентов годовых и запрещать коллекторов», — заявил Александр Шерин (ЛДПР).

Госдума приняла закон, существенно ограничивающий снижающий проценты по микрокредитам.

«Слышали, какой прорыв практически мы с вами делаем принятием этого закона, ограничивая тем, что нельзя будет взымать с человека больше одного процента в день теперь. То есть смотрите, какое достижение. Теперь можно брать с человека 360 процентов годовых, вместо того, чтобы принять поправку, которую вносили коллеги, где мы могли бы ограничить 30%годовых», — посетовал парламентарий.

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