В Госдуме предлагают снизить проценты по микрозаймам

Москва, , 05:14 — REGNUM В Госдуме предлагают еще больше ограничить проценты микрофинансовых организаций и запретить коллекторов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Необходимо ограничивать аппетиты наших микрофинансовых организаций хотя бы до 30 процентов годовых и запрещать коллекторов», — заявил Александр Шерин (ЛДПР).

Госдума приняла закон, существенно ограничивающий снижающий проценты по микрокредитам.

«Слышали, какой прорыв практически мы с вами делаем принятием этого закона, ограничивая тем, что нельзя будет взымать с человека больше одного процента в день теперь. То есть смотрите, какое достижение. Теперь можно брать с человека 360 процентов годовых, вместо того, чтобы принять поправку, которую вносили коллеги, где мы могли бы ограничить 30%годовых», — посетовал парламентарий.