Путин подписал закон о запрете порошкового алкоголя в России

Москва, , 11:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете производства и оборота порошкового (сухого) алкоголя на территории страны, соответствующий документ опубликован 28 декабря на официальном портале правовой информации.

Речь идет о порошковых смесях, которые при смешивании с жидкостью становятся алкогольным напитком. Такая продукция уже запрещена в странах Европейского союза и Соединенных Штатах, теперь запрет на ее производство и сбыт появился и в России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Роспотребнадзоре отметили, что употребление данной продукции рискованно, поскольку в вопросе ее использования нет однозначности. Так, например, любой гражданин может навредить себе, изменив дозировку и способ употребления гранул порошкообразной спиртосодержащей продукции.

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