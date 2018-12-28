Электрогенераторный завод в Сарапуле отчитался о выполнении гособоронзаказа

Сарапул, Удмуртия, , 11:05 — REGNUM Сарапульский электрогенераторный завод (Удмуртия) выполнил гособоронзаказ на 2018 год вовремя и в полном объеме, сообщает 28 декабря пресс-служба предприятия со ссылкой на генерального директора Сергея Мусинова.

«Сарапульский электрогенераторный завод выполнил все основные техникоэкономические показатели года, полностью и своевременно исполнен гособоронзаказ, предприятием получена запланированная и утвержденная советом директоров прибыль. Это задел на будущее, возможность и дальше развивать и совершенствовать наш завод», — сказал Мусинов.

Отмечается, что по итогам года объём полученной прибыли может составить более 530 млн рублей. При этом на предприятии предполагают, что средняя зарплата по итогам года увеличится на 5% и составит более 43,7 тыс. рублей.

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» — производитель бортовых систем генерирования электропитания, управления и защиты электрических сетей, бортовой светотехники для гражданской авиации. Коллектив предприятия насчитывает 4,3 тыс. сотрудников.

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