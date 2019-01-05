В Госдуме опасаются отложенных закупок ЦБ валюты

Москва, , 01:02 — REGNUM В Госдуме видят риски в отложенных покупках валюты в полном объеме в период 2019—2021 годов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Приостановка Банком России покупки иностранной валюты для Минфина России по итогам 2018 года будет способствовать ощутимому снижению профицита ликвидности, однако если отложенные покупки валюты будут осуществляться в полном объёме в период 2019—2021 годов, то это вновь может привести к значительному росту профицита ликвидности», — заявил глава комитета Госдумы по экономполитике Сергей Жигарев (ЛДПР).

И хотя наличие такого профицита в современных условиях вполне могло бы стать основой для повышения инвестиционной активности банков и развития национальной экономики, в комитете Госдумы полагают, что это будет возможно лишь при условии тесной координации различных направлений государственной экономической политики, которые обязательно должны быть ориентированы на устойчивый экономический рост.