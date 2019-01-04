В Госдуме нашли варианты сокращения безработицы среди инвалидов

Москва, , 04:46 — REGNUM Депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) обеспокоен ситуацией с занятостью инвалидов и реакцией правительства на предложения общественности, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий указал на ряд механизмов, помогающих сократить безработицу: госзаказ, который появился еще в советские времена, квотирование рабочих мест, налоговые льготы и субсидирование предприятий или рабочих мест.

Общероссийские общественные организации инвалидов в части госзаказа просили у государства повысить для них сумму размещения заказа без конкурса со 100 тыс. до 1 млн рублей, напомнил депутат.

«Законопроект прорабатывался на разных уровнях, но до настоящего времени не принят, хотя, честно говоря, он ничего не стоит государству», — сказал Смолин.

Говоря о квотировании рабочих мест, депутат напомнил о судьбе законопроекта, разработанном Минтрудом. Инициативой предлагалось обязать бизнес, который не создает рабочие места для инвалидов, направлять средства в специально созданные в регионах фонды, которые помогали бы тем, кто занимается трудоустройством инвалидов.

«К сожалению, Минфин и Минэкономразвития выступили против. Недавно вопрос обсуждался на президентской комиссии по делам инвалидов, решили к этому вопросу возвращаться», — заявил Смолин.

Кроме того, депутат указал на проблему формальности льгот для инвалидов.

«По данным Минпрома, каждый инвалид в среднем, работая на предприятиях, получает налоговых льгот на 7 тыс. рублей, при этом для того, чтобы сохранять рабочее место, нужно примерно 70 тыс. рублей. Одно из предложений общероссийских общественных организаций инвалидов — это субсидии, пропорциональные уплаченному налогу на добавленную стоимость (НДС). Формально льгота есть, воспользоваться ей не могут», — заявил Смолин.

По данным Росстата, в России в 2015 году — работали примерно 2,5 млн инвалидов, в 2017-м — около 2 млн, в 2018-м — порядка 1,6 млн. Росстат прямо связывает сокращение числа работающих инвалидов с отсутствием индексации пенсий.