В ноябре нетто-продажи доллара в Казахстане выросли на 32%

Астана, , 10:49 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 года объем нетто-продаж долларов США в обменных пунктах Казахстана составил 1,3 трлн тенге (238 млрд рублей), сообщает 28 декабря аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Нетто-продажи доллара в ноябре составили 159,7 млрд тенге (29,3 млн рублей), что на 32,2% больше, чем в октябре. Объем продаж долларов США обменными пунктами Алма-Аты составил 60,2 млрд тенге (11 млн рублей), что на 21,1% больше, чем месяцем ранее, Чимкента — 26,4 млрд тенге (4,8 млн рублей) (рост 29,3%), Астаны — 23,5 млрд тенге (4,3 млн рублей) (рост 64,9%).

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре общий объем операций в валютной паре тенге — доллар США составил $15,3 млрд, что 2% больше, чем в октябре. Объем нетто-продаж иностранной валюты в ноябре составил 253,4 млрд тенге (46,5 млн рублей).

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