В Госдуме предлагают повысить МРОТ до 25 тыс. рублей

Москва, , 00:05 — REGNUM Депутаты фракции КПРФ в Госдуме настаивают на повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 25 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Повышение минимального размера оплаты труда меньше, чем на уровень инфляции, является, с нашей точки зрения, недопустимым. Именно поэтому нами внесено и находится в портфеле Государственной думы повышение прожиточного минимума до 25 тыс.» — отметил депутат Госдумы Николай Коломейцев.

Он обратил внимание на то, что продолжает падать отложенный спрос и покупательская способность граждан, в это же время резко вырос отток капитала.

«Мы глубоко убеждены, что только увеличение отложенного внутреннего спроса позволит дать импульс развития промышленности и легкой, и перерабатывающей, и пищевой, и сельскому хозяйству», — рассуждает парламентарий.

С 2019 года минимальный размер оплаты труда вырос до 11 280 рублей.