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За 11 месяцев объем «токсичных кредитов» в Казахстане сократился на 22%

Экономика

«Токсичные кредиты» – кредитная задолженность со сроком просрочки более 90 дней

Астана, 28 декабря 2018, 10:29 — REGNUM  По состоянию на 1 декабря 2018 года объем «токсичных кредитов» составил 1,063 трлн тенге ($2,81 млрд), что на 21,9% меньше, чем 1 декабря 2017 года. Об этом 28 декабря сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

Доля «токсичных кредитов» в общем объеме займов составляет 7,9%. Тройку лидеров по качеству ссудного портфеля входят: Жилстройсбербанк, Банк Хоум Кредит и Сбербанк. Общий объем ссудного портфеля банков второго уровня составил 13,461 трлн тенге ($35,6 млрд), что на 1,4% меньше, чем годом ранее.

Отметим, по данным Национального банка Казахстана, в ноябре 2018 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам в национальной валюте для юридических лиц составила 12,5%, для физических лиц — 17,1%.

Читайте ранее в этом сюжете: Объем кредитования экономики Казахстана за год вырос на 8,1%

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Экономика Казахстана
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