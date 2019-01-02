В Госдуме рассказали, как можно повысить «прожиточный мизер»

Москва, , 00:02 — REGNUM В Госдуме считают, что повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 117 рублей в 2019 году проблемы не решит и настаивают на повышении до 20 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы понимаем, то незначительное увеличение, которое устанавливается с 1 января 2019 года, проблему в корне не решает. Мы считаем, что минимальный размер оплаты труда должен быть, как минимум, 20 тыс. рублей», — сказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

Кроме того, он предлагает подойти к вопросу прогрессивной шкалы налогообложения.

«И те, кто получают на уровне МРОТ, вообще не должны платить подоходный налог, и, наоборот, налог подоходный должен быть выше в том случае, если, соответственно, доход у гражданина растёт», — полагает депутат.

«Минимальный размер оплаты труда, в данном случае он уравнен с прожиточным минимумом, но мы в ЛДПР считаем, что это не минимум, а мизер прожиточный, на который только можно при сегодняшних ценах выживать», — рассуждает парламентарий.

Кроме того, Нилов настаивает на пересмотре потребительской корзины.

«Правительство уже на протяжении нескольких лет ничего не придумывает лучше, как просто продлевать ту потребительскую корзину, которую давно должны были в соответствии с законом пересмотреть, но мы продлеваем. В Минтруде создана рабочая группа, где предполагается выработать, наконец, решение и пересмотреть составные части потребительской корзины», — рассказал Нилов.

В ЛДПР считают, что структуру потребительской корзины и составляющие потребительской корзины необходимо пересматривать.

«Тем самым стоимость корзины будет увеличена, и в этом случае прожиточный минимум также будет увеличен, и минимальный размер оплаты труда, который напрямую зависит от размера прожиточного минимума, также будет увеличен», — указал депутат.

Он выразил сожаление, что предложение пока что не находит поддержки правительства.

«К сожалению, пока поддержки мы не находим, прежде всего, исходя из позиции правительства, якобы не хватает на всё это денежных средств. Хотя мы предлагаем свои варианты: каким образом можно это сделать и довести МРОТ до реального, а не условного прожиточного минимума», — заключил он.