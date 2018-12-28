Выработка электроэнергии на АЭС России превысила 200 млрд кВт•ч

Москва, , 10:18 — REGNUM Объём выработки электроэнергии на российских атомных станциях — филиалах концерна «Росэнергоатом» — составил на 27 декабря 201,3 млрд киловатт-часов, сообщила пресс-служба предприятия.

«В настоящее время доля атомной генерации в общем энергобалансе страны составляет свыше 18,7% от всего объема выработки электроэнергии в стране», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогу 2018 года выполненное государственное задание по выработке электроэнергии и балансовое задание Федеральной антимонопольной службы. При этом показатели работы АЭС концерна «Росэнергоатом» обусловлены эффективностью и устойчивостью в сфере выполнения графика нагрузки энергоблоков станций, оптимизации сроков проведения ремонтных кампаний и повышения эффективности работы энергоблоков.

АО «Концерн Росэнергоатом» — крупнейшая генерирующая компания в России и вторая в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В структуру концерна входят все 10 АЭС России и предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на 10-ти АЭС России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 29 ГВт.

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