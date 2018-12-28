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В декабре стоимость огурцов в Казахстане выросла на 46%

Экономика

За год стоимость огурцов и помидоров снизилась на 7,9% и 5,8% соответственно

В декабре стоимость огурцов в Казахстане выросла на 46%
krzys16
Огурцы

Астана, 28 декабря 2018, 10:03 — REGNUM  По итогам декабря 2018 года стоимость огурцов и помидоров в Казахстане выросла на 45,8% и 32,8% соответственно, сообщает 28 декабря аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Стоимость капусты в декабре выросла на 18,3%, репчатого лука — на 6,3%, чеснока — на 5,5%, картофеля — на 2,7%. Вместе с тем по сравнению с ценами 2017 года огурцы подешевели на 7,9%, а помидоры — на 5,8%, чеснок — на 32,1%, картофель — на 26,4%.

Напомним, 26 декабря в министерстве сельского хозяйства Казахстана сообщили, что основной причиной колебания цен на овощи является их сезонность производства. В ведомстве добавили, что стоимость продовольственных товаров также связана со стоимостью ГСМ, электроэнергии и коммунальных услуг.

Читайте ранее в этом сюжете: Минсельхоз Казахстана объяснил причину роста цен на продукты

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Экономика Казахстана
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