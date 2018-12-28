В Танзании жалуются на недостаток рыбы

Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:02 — REGNUM Рыбный рынок Feri (Soko la Samaki la Feri) в Дар-эс-Саламе столкнулся с нехваткой рыбы, что привело к повышению цен. Одной из причин недостатка рыбы стало изменение климата, сообщает газета Mtanzania.

Об этом 27 декабря рассказал представитель рынка Feri по рыбной ловле Ахмед Мбаруку. Он сообщил, что из-за изменения направления ветра 90% мелкой рыбы дагаа приходит только ночью, а из-за полнолуния на удочку должна ловиться крупная рыба. Но в соответствии с сезоном крупной рыбы совсем немного.

Цены на рыбу выросли почти в два раза, сообщает Мбаруку.

Председатель организации мелких рыболовов Амири Нсоко сообщил также о проблеме с оборудованием:

«Кроме изменения климата в маленьких улов вносит вклад и устаревшие методы рыбной ловли, потому что рыба Индийского Океана при грамотном подходе в рыболовству могла бы накормить всю страну».

Со своей стороны, один из продавцов рыбы Джафари Мираджи сообщил, что условия для торговли не очень хорошие из-за непостоянства цены на рыбу, которая зависит от конкретного улова каждый день.