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О правилах маркировки продуктов с ГМО рассказали в Роспотребнадзоре

Экономика

С января по сентябрь 2018 года эксперты службы проанализировали на наличие ГМО 20545 проб продукции

Москва, 28 декабря 2018, 09:53 — REGNUM  На территории Таможенного Союза пищевая продукция, полученная с применением генно-модифицированных организмов (ГМО) должна маркироваться надписью «генетически модифицированная продукция», сообщили в Роспотребнадзоре.

В надзорном ведомстве констатировали вступление в действие соответствующих изменений в техрегламент Таможенного Союза «Пищевая продукция в части ее маркировки». Также в Роспотребнадзоре уточнили, что с января по сентябрь 2018 года эксперты службы проанализировали на наличие ГМО 20 545 проб продукции.

«Наличие ГМО более 0,9% выявлено в 5 (0,01%) образцах (мукомольно-крупяные изделия, прочие продукты), в том числе 3 (0,26%) импортных», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции с трёх предприятий Бельгии, Италии и Нидерландов. Меры приняты в связи с выявлением в составе указанной продукции незаявленных и незарегистрированных ГМО-компонентов.

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Использование ГМО в пищевой промышленности
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