Краснодарские аграрии получат 120 млн рублей за потери от града

Краснодар, , 09:52 — REGNUM Около 120 млн рублей будет направлено сельхозтоваропроизводителям Краснодарского края в качестве компенсация за урожай, потерянный из-за сильного града, прошедшего в регионе в июне 2018 года. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба администрации края. В общей сложности компенсации получат 96 сельхозпроизводителей.

«Для нашего региона особенно важно, что отрасль получила дополнительную поддержку. В июне из-за непогоды серьезно пострадали сразу несколько районов Кубани. Мы не оставили аграриев один на один с их бедой», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что выплата компенсаций была одобрена федеральным ведомством, на данный момент минсельхоз Кубани уже начал производить выплаты.

В 2019 году на территории региона будет действовать программа агрострахования для того, чтобы минимизировать погодные риски. В ее рамках предусмотрено выделение 340 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.