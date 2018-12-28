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Краснодарские аграрии получат 120 млн рублей за потери от града

Экономика

Компенсация предназначена за потерянный урожай

Краснодарские аграрии получат 120 млн рублей за потери от града
rohrspatz
Град

Краснодар, 28 декабря 2018, 09:52 — REGNUM  Около 120 млн рублей будет направлено сельхозтоваропроизводителям Краснодарского края в качестве компенсация за урожай, потерянный из-за сильного града, прошедшего в регионе в июне 2018 года. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба администрации края. В общей сложности компенсации получат 96 сельхозпроизводителей.

«Для нашего региона особенно важно, что отрасль получила дополнительную поддержку. В июне из-за непогоды серьезно пострадали сразу несколько районов Кубани. Мы не оставили аграриев один на один с их бедой», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что выплата компенсаций была одобрена федеральным ведомством, на данный момент минсельхоз Кубани уже начал производить выплаты.

В 2019 году на территории региона будет действовать программа агрострахования для того, чтобы минимизировать погодные риски. В ее рамках предусмотрено выделение 340 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

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Сельское хозяйство
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