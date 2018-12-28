В Южной Корее прошла церемония закладки фундамента скоростного метро GTX A

Сеул, , 09:48 — REGNUM 27 декабря состоялась церемония закладки фундамента для скоростной подземной железной дороги GTX A, которая соединит несколько городов Южной Кореи, сообщает YTN.

Министерство земли, транспорта и морских дел провело церемонию закладки фундамента в Корейском международном выставочном центре Kintex, г. Коян, провинция Кёнгидо, в которой приняло участие более 600 человек.

Линия метро GTX A будет проходить через 10 станций, включая станции Пхаджу, Ильсан, Самсунг и Донтан, ж/д станцию в г. Хвасон, и будет иметь протяженность 83,1 км.

Ожидается, что после строительство железной дороги, время маршрута из пригородов в столицу сократится на 70−80% и составит в среднем 15−20 минут. Строительные работы продлятся 60 месяцев и завершатся к 2023 году.