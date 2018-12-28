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Эксперты Роскачества проверили 29 сортов красной икры

Экономика

В продукции не обнаружены следы тяжелых металлов, личинок паразитов и антибиотиков

Эксперты Роскачества проверили 29 сортов красной икры
Бутерброд с красной икрой

Москва, 28 декабря 2018, 09:08 — REGNUM  В рамках исследования качества и безопасности различных торговых марок красной икры эксперты проанализировали продукцию 29 российских производителей. Об этом сообщается на сайте Роскачества.

По данным специалистов, испытания деликатесного продукта проводились по 32 показателям. В результате тестирования выяснилось, что икра трех торговых марок («Очень», «Тунайча» и Globus) полностью соответствует требованиям качества и безопасности.

Также сообщается, что эксперты не обнаружили в продукции следов тяжелых металлов, личинок паразитов и антибиотиков. Также в ходе исследований не обнаружены плесень, клостридии и сальмонеллы.

В икре трех торговых марок: «Обкомовская», «Рыбный мир» и Fine Life найдены бактерии кишечной палочки, общее количество микроорганизмов превышено в продукции брендов «Красное золото», «Купец», «Каждый день», «Меридиан», «Форвард-С» и «Обкомовская».

Продукция марок «Камчатское море», «Меридиан», «Макаров», «Обкомовская» и «Форвард-С» содержала дрожжевые грибки. Опасный микроорганизм — золотистый стафилококк — был найден в икре, выпущенной под брендами «Камчатское море», «Красное золото» и «Обкомовская».

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