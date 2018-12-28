Пятница, 28 Декабря 2018 года
08:52:36 МСК

Биткоин стал самым провальным инвестиционным инструментом 2018 года

Экономика

Инвесторы в криптовалюту потеряли в уходящем году 71,15%

Биткоин стал самым провальным инвестиционным инструментом 2018 года
geralt
Биткоин

Москва, 28 декабря 2018, 08:51 — REGNUM  Аналитики компании «ФинЭкспертиза» назвали самые выгодные и провальные вложения в 2018 году, пишет 28 декабря «Российская газета».

Специалисты взяли за основу исследования 300 тыс. рублей, которые можно было бы вложить в один из 14 инвестиционных инструментов. Так, самым провальным стал биткоин — инвесторы потеряли в уходящем году 71,15% (или 213 464 рубля). Далее идут серебро, платина и золото — инвесторы потеряли 15,37%, 15,16% и 5,91% соответственно.

Самым доходным инвестиционным инструментом стал металл палладий, инвесторы заработали 30 588 рублей с каждых вложенных 300 тыс. При вложении в наличные доллары прибыль составила бы 24 тыс. рублей (+8%), евро — 3 150 рублей (+1,05%).

Читайте также: Биткоин упал до минимума за 15 месяцев

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года биткоин потерял более 75% своей стоимости. Рекордных уровней криптовалюта достигала в декабре 2017 года — один биткоин продавался по цене более $20 тыс. По состоянию на 28 декабря курс биткоина оставляет $3,6 тыс. (около 248 тыс. рублей).

По словам специалистов, курс биткоина упал примерно на 38% за последний месяц из-за распродажи, вызванной разворотом BTC CASH. Многочисленные предупреждения о том, что цена BTC может упасть еще ниже вплоть до уровня $2000, заставили держателей продавать свои монеты быстро и безжалостно

Читайте также: «Харизма» криптовалют может стать катализатором роста в 2019 году

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Криптовалюты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить