Одобрен проект энергоблока с реактором «БРЕСТ-ОД-300» в Северске

Северск, Томская область, , 08:37 — REGNUM Сибирский химический комбинат получил положительное заключение Главгосэкспертизы России по проектной документации энергоблока с реакторной установкой «БРЕСТ-ОД-300», создаваемого в Северске (Томская область), сообщает 28 декабря пресс-служба предприятия.

Специалистов предприятий, научных учреждений и вузов, работающих над проектом «Прорыв», поздравили председатель наблюдательного совета госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко и гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Они выразили надежду на дальнейшее объединение усилий с целью реализации проекта в кратчайшие сроки.

«Необходимо достичь таких технико-экономических параметров замкнутого ядерного топливного цикла, которые обеспечат возможность развития крупномасштабной ядерной энергетики и позволят сохранить лидерские позиции отрасли в экспорте АЭС и ядерных технологий», — говорится в поздравлении.

Напомним, проект «Прорыв» по созданию новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов ведётся на площадке АО «СХК». Первым в рамках проекта будет построен модуль фабрикации/рефабрикации для производства ядерного топлива нового поколения, сейчас его сооружение готово на 46%.

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