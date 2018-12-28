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Назарбаев ратифицировал соглашение об обращении семян в рамках ЕАЭС

Экономика

Соглашение направлено на развитие общего рынка семян

Астана, 28 декабря 2018, 08:35 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили 27 декабря в пресс-службе главы государства.

Соглашение направлено на развитие общего рынка семян в рамках ЕАЭС, а также на увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и устранение торговых барьеров.

Напомним, сенат парламента Казахстана одобрил вышеуказанное соглашение 20 декабря. Документ был подписан в 2017 году в Москве в рамках Концепции согласованной агропромышленной политики государств-членов Таможенного союза.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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