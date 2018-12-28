В России перед Новым годом зафиксирован резкий рост продаж алкоголя

Москва, , 08:23 — REGNUM В преддверии приближающихся праздников продажи алкоголя в России выросли на 34%, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование производителя онлайн-касс «Эвотор».

"Продажи алкоголя в магазинах традиционной розницы в России за последние две недели выросли на 34%», — говорится в сообщении.

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Так, почти в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом ноября выросли продажи шампанского, на 60% — вермута, на 56% — ликеров, на 50% — коньяка. Продажи водки выросли на 11%, при этом отрицательную динамику показали текила (-37%), джин (-15%) и пиво (-16%).

Отмечается, что данные были получены с порядка 50 тыс. терминалов, расположенных в продуктовых магазинах во всех регионах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, медики дали рекомендации, как избежать похмелья 1 января. По их мнению, самый простой способ избежать похмелья после застолья в новогодние праздники — это вообще исключить алкоголь, заменив его на газированные и негазированные напитки.

Отметим, что, по данным министерства здравоохранения РФ, за прошедшие пять лет в России на 40% сократилось потребление алкоголя.

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