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Назарбаев одобрил поправки к соглашению с МБРР о развитии транзитной дороги

Экономика

В соглашение включен участок Балхаш — Бурылбайтал

Астана, 28 декабря 2018, 08:11 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ратифицировал соглашение между республикой и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) о внесении поправок в кредитное соглашение по развитию транзитного коридора Западная Европа — Западный Китай, сообщили 27 декабря в пресс-службе главы государства.

Принятые поправки в кредитное соглашение предусматривают включение в финансирование участка Балхаш — Бурылбайтал. Основное соглашение о займе направлено на развитие автомобильной дороги Восток — Запад (участок Алма-Ата — Хоргос). Сумма займа МБРР Казахстану составит $1,068 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня Нурсултан Назарбаев ратифицировал соглашение с МБРР о выделении кредита в размере $67 млн на развитие среднего образования.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев одобрил кредитное соглашение с МБРР на $67 млн

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Экономика Казахстана
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