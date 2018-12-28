Бензиновая математика: что будет с ценами в 2019 году

Москва, , 07:59 — REGNUM В России о ценах на моторное топливо в январе и до 31 марта 2019 года можно будет не волноваться даже, несмотря на запланированное увеличение акцизов на нефтепродукты с 1 января следующего года. Удержать рост стоимости позволят разработанные комиссией по ТЭК и вице-премьером Дмитрием Козаком механизмы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Центра исследования проблем реальной экономики (ЦМПРЭ) при РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Быстров.

Ситуация на данный момент

Стоимость моторного топлива на биржевых торгах во второй половине декабря продемонстрировало снижение цен по всем маркам. Так в Европейской части России, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) стоимость Регуляра АИ-92 на 22 декабря составила 29,19 руб./л., что ниже показателя 10 декабря на 8,8%; бензин Премиум АИ-95 за аналогичный период подешевел на 10,7%, до 29,74 руб./л., а стоимость зимнего дизельного топлива снизилась на 4,4%, до 45,31 руб./л.

При этом, по данным российской службы государственной статистики (Госкомстат), за неделю, с 10 по 17 декабря, снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в 21 центре субъектов Российской Федерации. Более всего он подешевел в Брянске — на 1,3%, Саранске, Петрозаводске и Курске — на 0,6−0,9%. В Москве и Санкт-Петербурге за данный период цены на бензин не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,80 до 43,99 рубля за литр, марки АИ-95 — от 44,59 до 47,48 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,89 до 43,09 рубля, марки АИ-95 — от 44,29 до 46,99 рубля за литр.

Напомним, что в настоящее время стоимость топлива зафиксирована на уровне цен конца мая 2018 года, когда произошел резкий скачок стоимости. После этого, в конце лета, вице-премьер Дмитрий Козак провел ряд встреч с представителями крупных нефтяных компаний (ВИНК), а впоследствии и с независимыми трейдерами и розничными АЗС, в результате чего удалось договориться о заморозке цен до 31 марта 2019 г.

Как всё будет

Однако с 1 января 2019 года может произойти повышение топливных акцизов с существующих 8 тыс. рублей за тонну до 12,3 тыс. При этом предполагается компенсация минимум 10% бензина стандарта «Евро-5». Компенсация составит тысячу рублей за тонну. За счет этого для автовладельцев рост акцизов не окажет значительного влияния на розничную стоимость. Увеличение акциза является необходимым источником финансирования ремонтов и строительства дорожной инфраструктуры. Также акциз позволяет сглаживать волатильности конечных цен на АЗС, так как его размер фиксирован.

На этот случай правительством РФ разработан в рамках маневра «демпфер», который перекроет не только рост акцизов, но и повышение НДС (на 2 процентных пункта, до 20%) и снижение пошлин с 1 января 2019 года и позволит выйти на темп роста цен сопоставимый с инфляцией на уровне чуть выше 5%, по данным Минэкономразвития и 5,5−6% к марту 2019 г., по данным ЦБ РФ.

Что все это значит?! Детали

Суть маневра «демпфер» в том, что в действующей редакции федерального закона о «налоговом маневре» предусмотрены цены отсечения 56 тыс. руб./т по автомобильному бензину и 50 тыс. руб./т по дизельному топливу. Предполагается изменение формулы демпфера, который будет эффективно увеличен примерно на 35%.

При этих параметрах нет существенных рисков роста розничных цен на достаточно широком диапазоне предпосылок по ценам на нефть и курсу доллара. Предполагается вести регулярный мониторинг работы демпфера и, если потребуется, будут предлагаться изменения для предотвращения чрезмерного роста цен на внутреннем рынке и убыточности нефтеперерабатывающих заводов.

После начала работы демпфера ситуация с ценовыми дифференциалами должна кардинально улучшиться. При этом, риски неконтролируемых ценовых изменений возрастают, если повышенные экспортные пошлины на нефтепродукты придется опускать в январе 2019 г. одновременно с запуском «демпфера».

С января 2019 года нефтяники смогут поднять цены не выше, чем на 1,7% (отражение роста НДС с 18% до 20%) — в диапазоне от 53,52 тыс. руб./т (за АИ-92 в Чечне), до 73,9 тыс. руб./т (в Якутии за АИ-95) для конечного потребителя. С 1 февраля — и далее, исходя из равномерного роста до конца года и не быстрее прогнозной инфляции (4%). Также будет действовать временный запрет на приказ Минэенерго и ФАС (Федеральной антимонопольной службы) об увеличении продаж на бирже объемов бензина и дизельного на 5 и 2,2 процентных пункта, до 15% и 7,5% соответственно, чтобы избежать нагрузки на розничный сегмент рынка.

«В дальнейшем правительство планирует снижать экспортную пошлину на нефть и продукты ее переработки до нуля. Одновременно поднимется налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В результате розничная цена бензина в России будет почти равной стоимости топлива, существующей в странах, которые не имеют собственной нефти. Таким образом эксперты предполагают, что в 2019 году за 1 литр топлива придётся заплатить на 3 или 4 рубля дороже чем сейчас», — считает эксперт.

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