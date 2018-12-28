«Новатэк» и японская Saibu Gas подписали меморандум о взаимопонимании

Москва, , 07:44 — REGNUM Компания «Новатэк» совместно с японской Saibu Gas намерены рассмотреть возможности сотрудничества в сфере поставок сжиженного природного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), с этой целью сторонами подписан меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщила пресс-служба российского предприятия.

Предполагается, что для доставки топлива конечным потребителям будет использоваться терминал Хибики.

«Рынки стран АТР являются приоритетным направлением для СПГ-проектов «НОВАТЭКа». Использование терминала Хибики будет способствовать диверсификации базы потребителей и увеличению гибкости поставок на премиальные рынки СПГ», — прокомментировал подписание меморандума первый заместитель председателя правления «Новатэка» Лев Феодосьев.

ПАО «НОВАТЭК» — одно из лидирующих предприятий в сфере производства природного газа в России. В 2017 году компания вышла на международный рынок газа в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Месторождения и лицензионные участки компании находятся преимущественно в Ямало-Ненецком АО, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа.

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