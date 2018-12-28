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В Алтайском крае сохраняются минимальные розничные цены на топливо

Экономика

В крае самая дешевая в Сибири солярка

Барнаул, 28 декабря 2018, 07:38 — REGNUM  Розничные цены на горюче-смазочные материалы в Алтайском крае на сегодняшний день остаются одними из самых низких в России. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает пресс-служба краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

В ведомстве обратили внимание, что, согласно индексу средних потребительских цен на ГСМ по регионам страны, в крае стоимость горючего остается одной из самых низких в Сибирском федеральном округе (СФО).

«По состоянию на 24 декабря среди регионов СФО Алтайский край занимает первое место по минимальной стоимости дизельного топлива, второе место по бензину марки Аи-95 и пятое место по бензину марки Аи-92», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат) уведомила, что цены на автомобильный бензин в России за неделю с 17 по 23 декабря в среднем не изменились, тогда как дизтопливо подорожало на 0,1%.

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