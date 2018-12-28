Медведев утвердил Стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ

Москва, , 07:24 — REGNUM В России утверждена Стратегия развития минерально-сырьевой базы России до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Главная цель стратегии — обеспечить рациональное и в бережное недропользование. Она предусматривает инвентаризацию уже открытых и поиск новых месторождений, чтобы точно представлять объёмы запасов, эффективно планировать их добычу.

В соответствии со стратегией геологическое изучение недр должно расширяться, в том числе за счёт применения современных технологий и научных методик.

В результате выполнения стратегии будет усовершенствовано законодательство о недрах, и регулирование недропользования, создан единый фонд геологической информации о недрах.

Выполнение стратегии позволит сформировать благоприятные условия для привлечения новых инвестиций и для внедрения современных технологий переработки. Реализация Стратегии развития минерально-сырьевой базы России пройдет в два этапа.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо прекратить действие целого ряда лицензий, выданных недропользователям.

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