В Уфе создан центр по производству компонентов вертолетных двигателей

Уфа, , 07:22 — REGNUM Специалисты Уфимского моторостроительного производственного объединения (ОДК-УМПО) завершили работы по созданию производственно-технологического центра по выпуску компонентов вертолетного двигателя ВК-2500 в рамках программы импортозамещения, сообщила пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации.

Конкурентоспособное серийное производство ориентировано на выпуск деталей и сборочных единиц вертолетных двигателей. Производственные центры ОДК проектируются с учетом лучших мировых практик и оснащаются современным оборудованием.

По указанному центру уже подписаны акт приемки объекта и разрешение на его ввод в эксплуатацию. На объект передано 52 единицы основного технологического оборудования. Отмечается, что в настоящее время в Уфе создаются еще три производственно-технологических центра. В предназначенном для них корпусе ОДК-УМПО развернуты полномасштабные строительные работы.

Уфимское моторостроительное производственное объединение — разработчик и крупнейший производитель авиадвигателей в России. Входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

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