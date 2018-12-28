У компании «Русал» появился новый глава совета директоров

Москва, , 07:15 — REGNUM На должность главой совета директоров компании «Русал» был назначен независимый директор Жан-Пьер Тома. Об этом говорится в опубликованном на сайте предприятия сообщении.

«Господин Жан-Пьер Тома независимый неисполнительный директор компании назначен председателем компании», — сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, 26 декабря стало известно, что председатель совета директоров компании «Русал» Маттиас Варнинг покидает свой пост.

Как сообщало ИА REGNUM, отставка главы совета директоров «Русала» Маттиаса Вардинга была одним из условий снятия с предприятия американских санкций.

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