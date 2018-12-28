Первый отечественный автоматический сортировщик ТКО представили в Барнауле

Барнаул, , 07:03 — REGNUM В Алтайском крае инновационная компания «СиСорт» представила новую разработку — сортировщик для мусора «Экосорт». Как сообщили ИА REGNUM в компании, сортировщик выполняет те же задачи, что и импортные аналоги, но при этом будет стоить на 20−30% дешевле.

«Экосорт», успешно прошедший лабораторные испытания, отправится на российский мусороперерабатывающий завод в первом квартале 2019 года. Параллельно сортировщик проходит сертификацию Таможенного союза. Серийное производство аппаратов компания начнёт в 2019 году. Необходимые производственные площади уже подготовлены.

По словам исполнительного директора «СиСорт» Виталия Савинкова, компания с 2007 года занимается разработкой и выпуском фотосепараторов. Это оборудование для сортировки сыпучих продуктов по цвету, форме и другим признакам.

«В первую очередь наши аппараты рассчитаны на очистку от вредных и ненужных примесей пищевых продуктов (круп, пшеницы, орехов). За годы работы мы накопили серьёзные компетенции для создания сортировочных машин. Но для аппарата не важно, сортирует он зерно, орех или мусор. Тема переработки ТКО сейчас особенно актуальна, поэтому мы решили использовать свой опыт для создания мусорного сортировщика. В разработку «Экосорта» компания «СиСорт» инвестировала порядка 15 миллионов рублей», — прокомментировал Виталий Савинков.

Напомним, компания анонсировала старт проекта по разработке первого российского аппарата для сортировки отходов около года назад. Прототип устройства планировалось представить к концу 2018 года. По задумке разработчиков, новый фотосепаратор станет «сердцем» мусороперерабатывающих заводов в России и за границей и позволит многим предприятиям отказаться от ручной сортировки мусора.

Руководитель отдела рециклинга компании «СиСорт» Андрей Истомин отметил, что образец фотосепаратора «Экосорт» рассчитан на сортировку 8 тонн мусора в час, это примерно один мусоровоз. На заводах такую работу выполняют 25 человек:

«Мы планируем выпускать аппарат в различных конфигурациях, производительность самых больших «Экосортов» составит до 30 тонн мусора в час. Применение такого сортировщика позволит освободить от грязной и неприятной работы более 90 человек».

В компании пояснили, что на сегодняшний день в России на переработку уходит всего порядка 2% отходов. Выход на рынок «Экосорта» способен переломить ситуацию. В память нового аппарата внесено несколько десятков позиций для распознавания: бумага, картон, дерево, текстиль, все виды пластика. Фотосепаратор определяет даже смешанные материалы.

В пресс-службе компании иа сообщили, что в первую очередь «Экосорт» предложат российским предприятиям. Некоторые из них уже готовы испытать новый аппарат. Позже фотосепаратор будут выводить на мировой рынок. По оценкам компании, он будет интересен странам Восточной Европы и Китаю.

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