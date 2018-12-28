Нижегородская мэрия судится с фондом поддержки криминалистов

Нижний Новгород, , 04:30 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области 11 февраля 2019 года начнёт рассматривать спор администрации Нижнего Новгорода и Фонда поддержки криминалистов правоохранительных органов «Дельта». В своём иске мэрия оспаривает некое соглашение от 2016 года, касающееся недвижимости. До рассмотрения спора городские власти требовали обеспечительных мер в виде наложения ареста на 11/20 долей в праве общей долевой собственности на нежилые помещения в доме №15 на улице Сергиевская, суд удовлетворил ходатайство частично, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

20 декабря 2018 года мэрия обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к фонду поддержки криминалистов правоохранительных органов «Дельта» о признании сделки недействительной. В иске речь шла о некоем соглашении от 2016 года. Одновременно с иском было заявлено ходатайство о наложении ареста «на 11/20 долей в праве общей долевой собственности на нежилые помещения П2 и П3, расположенные по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Сергиевская, дом 15» и «запрета Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области совершать действия по регистрации перехода прав».

"Ходатайство основано на статьях 90, 91 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и мотивировано тем, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта», — отмечается в материалах дела.

Суд удовлетворил лишь вторую часть ходатайства, запретив регистрацию перехода прав. Обоснованность претензий суд рассмотрит 11 февраля 2019 года.

В деле третьими лицами проходят комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города и УФССП России по Нижегородской области. В 2018 году комитет дважды через суд взыскивал с фонда долги по аренде.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана в январе 2003 года и работает в сфере «деятельность частных охранных служб». Председатель — Юрий Модин, который совместно ещё с семью физлицами участвовал в создании организации. В числе создателей — Владимир Полубесов, Ксения Широкова, Алексей Алексеев, Андрей Кабак, Людмила Алексеева, Геннадий Кубынин и Ирина Пьяных. Помимо участия в фонде, Модин является единственным владельцем и директором ООО «Рекламное агентство «Меридиан», у Полубесова в собственности оренбургское ООО «Монолит» (оптовая торговля металлами и металлическими рудами), Алексеев выступал учредителем ООО «Радонеж Н. Новгород» (выращивание однолетних культур) и автономной-некоммерческой организации «Межрегиональный центр социально-культурного развития «Доверие» (исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения).