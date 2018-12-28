В Великом Новгороде разработают новую концепцию освещения города

Великий Новгород, , 07:25 — REGNUM Новую концепцию освещения Великого Новгорода мэра города Сергей Бусурин намерен представить на консультативном совете при губернаторе Новгородской области Андрее Никитине в 2019 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом градоначальник заявил на декабрьском заседании консультативного совета, отвечая на жалобу жителя Великого Новгорода о недостаточном освещении городских улиц.

Житель города Роман Антипов отметил, что в новых микрорайонах перестали устанавливать фонари, а территории освещают прожекторами, размещенными на крышах зданий, что, по его мнению, небезопасно.

Ранее, выступая на выездном заседании правительства региона в мэрии Великого Новгорода 21 декабря, мэр города Сергей Бусурин заявил, что в Великом Новгороде с 2019 года в течение семи лет планируется реализовать энергосервисный контракт стоимостью 402,5 млн. рублей — конкурс уже объявлен.

В рамках реализации контракта планируется заменить 9 тыс. светильников уличного освещения на более современные и энергосберегающие, организовать диспетчерский пульт и удалённый доступ к управлению системой освещения Великого Новгорода, автоматизировать процесс с помощью облачных технологий. По словам мэра, эти энергосберегающие мероприятия должны в дальнейшем обеспечить ежегодную (порядка 60%) экономию средств и ресурсов.