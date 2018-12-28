Пятница, 28 Декабря 2018 года
00:24:30 МСК

Ремонт ливневой канализации Великого Новгорода обсудили в Москве

Экономика

Проблема требует системного решения

Великий Новгород, 28 декабря 2018, 00:24 — REGNUM  В Великом Новгороде остаётся проблемным вопрос содержания 243 км сетей ливневой канализации, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, о ремонте ливневой канализации в числе других городских вопросов, требующих решения, рассказал заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Выступая на выездном заседании правительства региона в мэрии Великого Новгорода 21 декабря, мэр города Сергей Бусурин заявил, что очистные сооружения на сетях ливневой канализации отсутствуют. Ориентировочная потребность на их обустройство составляет более 6 млрд рублей.

Напомним, что вице-премьер Виталий Мутко курирует, в том числе, вопросы развития городской среды. Помимо ремонта ливневой канализации Великого Новгорода глава Новгородской области обсудил с ним вопросы благоустройства общественных территорий, в том числе реконструкции Софийской набережной — её обещают начать в 2020 году.

Читайте также: Софийская набережная Новгорода победила в опросе по благоустройству

Читайте ранее в этом сюжете: Новгородская ливнёвка — «колоссальная статья затрат»: нужно 5 млрд рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить