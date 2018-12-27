Итоги года и планы на будущее от мэра Казани

Казань, , 22:12 — REGNUM Мэр Казани Ильсур Метшин провел традиционную предновогоднюю встречу с представителями республиканских СМИ. На встрече, кроме обсуждения актуальных вопросов, также были подведены итоги уходящего 2018 года и озвучены планы на следующий год, сообщили ИА REGNUM в администрации столицы Татарии.

Мэр назвал 2018-й год сложным и напряженным, в то же время наполненным огромными положительными эмоциями, в том числе в связи в проведением матчей чемпионата мира по футболу в России. Метшин напомнил, что президент Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Джанни Инфантино дал Казани самую высокую оценку.

Мэр отметил, что объем ремонта дорог по сравнению с прошлым годом вырос на 20%. Капитально отремонтировано 122 городские дороги, 60 поселковых дорог, включая три проезда в садоводческие товарищества, и 432 двора. Были сданы три школы, включая школу в микрорайоне «Салават купере». Кроме того, открылась станция метро «Дубравная», завершено благоустройство первой очереди озера Кабан, отремонтирован КДК имени Ленина. Площадь зеленых зон Казани в текущем году увеличилась на 131 га. Метшин отметил, что уходящий год стал рекордным по числу выполненных работ.

Раскрыл мэр и планы развития города. Так, продолжится ремонт трех домов культуры, который осуществляется благодаря поддержке главы Татарии Рустама Минниханова. Ожидается старт ремонта 100-летнего ДК в поселке Юдино, там же строится ледовый дворец спорта, к 9 мая будет готов обновленный мемориальный комплекс.

Принято решение о завершении строительства большого казанского кольца. В ближайшие два года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется закончить объект.

«От «Солнечного города» через Борисково на улицу Техническую к «Красному востоку». Улицу Магистральную мы сделали, по весне будет уложен верхний слой», — уточнил мэр и добавил, что от Танкового кольца до Речного порта можно будет доехать максимум за 10 минут.

Также в 2019 году планируется принять генеральный план Казани, в обсуждении которого принимали активное участие жители города — в текущем году это было невозможно из-за изменений в федеральном законодательстве.

Отвечая на вопрос о раздельном сборе мусора, Метшин высказал мнение, что это один из самых неподъемных вопросов, причем не по финансовым, а по ментальным причинам. Он сказал, что даже брать пример в России по этому вопросу не с кого, регион станет пилотным, а каждый из казанцев должен начать изменения прежде всего с себя.

«Моя семья начала складывать ПЭТ-бутылки. Мы делаем это третий год. На второй год еще кто-то из детей бросал ПЭТ-бутылку, не смяв ее. Без этого, пока каждая семья не начнет разделять ПЭТ-бутылки, пищевые и другие отходы, мы никуда «не полетим», — полагает мэр.

По строительству мусоросжигательного завода сейчас идет проектирование, разработка рабочей документации, будет проводиться экспертиза, а к ее обсуждению привлекут жителей.

Метшин надеется, что в следующем году откроется новый зоопарк «Река Замбези».

«Подавляющее большинство работ было сделано… Сейчас там другой подрядчик, надеемся, будет все в новом году. Животные куплены, некоторые пока находятся в Африке», — рассказал мэр.

В настоящее время проходит выбор площадки для строительства самой большой мечети, прорабатывается вопрос финансирования строительства.

«Как она будет строиться? Всем миром, как строилась мечеть Кул Шариф, как сейчас строится собор Казанской иконы Божией матери. Ничего нового — с миру по нитке, уверен, что нам и это по силам», — убежден глава Казани.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на встрече Метшин также заявил, «что увеличение стоимости проезда неизбежно». При этом, по его словам, Казань — единственный город в Поволжье, где возят льготников всеми видами транспорта.

«У нас три года не повышался тариф, ГСМ, зарплата, сегодня не хватает 250 водителей. Среди 870 водителей 520 — приезжие из ближнего зарубежья. Мы не являемся самым дорогим городом по цене за проезд в то же время», — объяснил необходимость повышения тарифов глава города.

Согласительная комиссия госкомитета по тарифам Татарии предварительно согласовала рост стоимости проезда в общественном транспорте, но не до 28 рублей, а до 27 (при наличном расчёте), исключив экономически необоснованные расходы на 2,3 млрд рублей. Хотя уже сейчас поговаривают, что тарифа «хватит» лишь на год, и в 2019 году его снова нужно будет пересмотреть.