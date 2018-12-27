Минтранс: Расходы на строительство Крымского моста окупятся к 2035 году

Москва, , 21:37 — REGNUM Эксплуатация моста через Керченский пролив позволит России ежегодно экономить 11 млрд рублей. Об этом 27 декабря сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

«Такими темпами мы к 2035 году полностью возвратим за счет такой вот экономии стоимость моста в экономических эффектах», — приводит его слова РБК.

Глава Минтранса также сообщил, что за период с момента открытия автодорожной части моста по 30 ноября по нему проехало уже около 3,3 миллиона автомобилей. Ожидается, что к маю 2019 года это число возрастёт до 5 миллионов.

Как сообщало ИА REGNUM, автодорожная часть Крымского моста была введена в эксплуатацию весной 2018 года — на полгода раньше предусмотренного государственным контрактом срока. В торжественной церемонии открытия моста участвовал президент России Владимир Путин.

С 16 мая проезд по мосту открыт для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, с 1 октября разрешён проезд для грузовиков. В настоящее время продолжается возведение железнодорожной части моста, которая должна быть сдана в эксплуатацию в декабре 2019 года.