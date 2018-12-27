Российские моряки выловили почти 5 миллионов тонн рыбы и морепродуктов

Москва, , 20:54 — REGNUM К 26 декабря 2018 года российские компании добыли 4,96 млн тонн водных биоресурсов, что на 5,4% больше уровня прошлого года — сообщает сайт Фишньюс.

В частности в Северном рыбохозяйственном бассейне выловили 574,4 тыс. тонн водных биоресурсов, что больше уровня прошлого года на 2,5%. Больше чем в прошлом году добыто мойвы — 66 тыс. тонн, ниже уровня 2017 г. улов трески, минус 52 тыс. тонн) и пикши, минус 14 тыс. тонн).

В Дальневосточном бассейне объем добычи достиг 3,42 млн тонн, чтона 11,5% больше, чем в 2017 году.

В Западном бассейне выловили 79,28 тыс. тонн, на 7,2% больше уровня прошлого года.

В Азово-Черноморском бассейне выловили 72,7 тыс. тонн, что ниже уровня 2017 г. на 17,5%.

В Волжско-Каспийском бассейне добыли 66,7 тыс. тонн, это на 7,2% меньше чем в 2017 году.

Снизился на 12% вылов рыбы и морепродуктов в зонах иностранных государстви открытой части Мирового океана. Он составил 696,7 тыс. тонн.