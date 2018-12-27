Строительство ВСМ от Нижнего Новгорода до Чебоксар одобрила экспертиза РЖД

Нижний Новгород, , 20:38 — REGNUM Экспертиза ОАО «РЖД» выдала положительное решение по 9-му и 10-му этапам проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. На этих этапах будет осуществляться подготовка территории и комплекс работ по строительству железной дороги и сопутствующих объектов на участке от станции Аэропорт в Нижнем Новгороде до станции Чебоксары, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД).

Между указанными станциями расположены строящиеся промежуточные пункты Кстово, Нива, Полянки и Чебоксары. Эксплуатационная длина участка составит 232,5 км.

В ГЖД подчеркнули, что будут проведены работы по выявлению и сохранению объектов культурного и исторического наследия.

«На участке проектной документацией предусмотрено строительство 195 искусственных сооружений, в том числе железнодорожный и автомобильный путепроводы, что позволит организовать движение железнодорожного и автомобильного транспорта в разных уровнях и избежать остановки транспорта на переездах», — уточнили в компании.

Напомним, генеральным проектировщиком является консорциум компаний, в который входит ОАО «Мосгипротранс», ОАО «Нижегородметропроект» и China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd.

ВСМ Москва — Казань в конечном итоге должна соединить Россию и Китай. Скорость движения поездов по ней будет достигать 400 км/ч, от Москвы до Казани можно будет добраться за 3,5 часа вместо 14 часов. Ранее планировалось, что строительство трассы завершится до 2025 года, затраты на проект оцениваются в 1,69 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что строительство ВСМ Москва — Казань является экономически нецелесообразным.

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Министр подчеркнул, что скептически относится к данному проекту, поскольку Российские железные дороги (РЖД) и Министерство транспорта «преподносят его как новаторский».

«В магистральной инфраструктуре сидит это всё до Владимирской области, до населенного пункта Гороховец. Да даже если это будет до Казани. Никакой экономики абсолютно нет», — считает Силуанов.

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Причем в пресс-службе ГЖД привели расчеты «Центра экономики инфраструктуры», согласно которым прогнозный пассажиропоток на линии в первые годы после запуска движения превысит 7,7 млн пассажиров. Реализация проекта даст значительные эффекты для государства и регионов: прирост валового регионального продукта составит 9,7 трлн рублей, а прирост бюджетных доходов — 1,9 трлн рублей, что существенно превышает необходимый для реализации проекта объем инвестиций.