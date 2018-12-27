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Суд обязал «Украинские железные дороги» выплатить долг российскому банку

Экономика

Большинство акций «Проминвестбанка» принадлежат российскому «Внешэкономбанку»

Киев, 27 декабря 2018, 20:23 — REGNUM  Хозяйственный суд Киева удовлетворил требование «Проминвестбанка», которым владеет российский «Внешэкономбанк», о взыскании $12,85 млн задолженности и $1,98 млн пени с «Украинских железных дорог» (УЖД), сообщает 27 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, в 2011 году «Проминвестбанк» выделил УЖД кредит в размере $12,5 млн. 22 декабря 2014 года УЖД должны были вернуть кредит, однако этого не сделали.

Суд также отклонил встречный иск УЖД к «Проминвестбанку» о признании обязательств по кредиту прекращенными.

Напомним, ранее аналогичная ситуация произошла с Киевским метрополитеном. Он взял в 2009 году у российской компании «Укррослизинг» кредит на приобретение 100 вагонов метров. С 2009 по 2013 год киевское метро задолжало «Укррослизингу» 4,27 млрд рублей. Киевский суд в 2016 году обязал метрополитен оплатить долг в размере 1,57 млрд рублей.

В свою очередь, Киевский метрополитен отказался возвращать долги, заявляя, что не обязан выполнять свои обязательства перед «агрессором». Таким образом, украинские компании списывают свои долги перед Россией, основываясь на вымышленной «агрессии».

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