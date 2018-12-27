Росстат: Цены на дизельное топливо вновь растут

Москва, , 19:55 — REGNUM Цены на автомобильный бензин в России за неделю с 17 по 23 декабря в среднем не изменились, тогда как дизельное топливо подорожало на 0,1%. Такие данные приводит 27 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Сообщается, что в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в 24 центрах субъектов Федерации. Наиболее всего он подешевел в Кызыле и Иркутске — на 1,2%, в Петрозаводске — на 0,5%.

Рост цен на бензин зафиксирован в четырёх региональных центрах. В том числе в Великом Новгороде бензин подорожал на 0,4%, в Калининграде — на 0,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин, по данным Росстата, в среднем не изменились.

На АЗС в столице бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,80 до 43, 99 рубля за литр, марки АИ-95 — от 44,59 до 47,48 рубля. В Санкт-Петербурге литр бензина АИ-92 стоил от 40,55 до 42, 99 рубля, АИ-95 — от 44,29 до 46,99 рубля.

Напомним, неделей ранее, согласно данным Росстата, автомобильный бензин в России подешевел на 0,1%, цены на дизельное топливо не изменились.

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