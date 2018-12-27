Четверг, 27 Декабря 2018 года
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Гройсман: рост ВВП Украины в 2019 году составит 3,5%

Экономика

Но пока что экономика Украины обеспечивается не ростом ВВП, а внешними кредитами

Киев, 27 декабря 2018, 18:57 — REGNUM  Рост ВВП Украины в 2019 году составит 3,5%, заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает 27 декабря УНИАН.

По его словам, таким является «консенсус-прогноз» правительства Украины. В то же время министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что в 2019 году украинский экспорт вырастет на 13%, а рост промышленности составит 4%.

Напомним, ранее Кубив заявлял, что новые кредиты от МВФ позволят Украине поднять рост ВВП до 5−7%. Однако, по заявлениям Национального банка Украины (НБУ), без очередных кредитов от международных организаций Киев не сможет поддерживать стабильность украинской экономики.

Также в государственном бюджете Украины рост ВВП в 2019 году заложен на уровне 3%, а не 3,5%, о которых говорит Гройсман.

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Социально-экономический кризис на Украине
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