«Норникель» хочет продлить освоение Ждановского месторождения

Мурманск, , 18:35 — REGNUM Компания «Норникель» намерена продлить жизнь одному из рудников Ждановского медно-никелевого месторождения.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе дочерней компании «Кольская ГМК», на руднике «Северный-Глубокий» реализован первый этап проекта по вскрытию и отработке запасов руды до горизонта — 440 метров, стоимостью около 2 млрд руб. Перенос горных работ на более низкие горизонты позволит компании на постоянной основевосполнять выбывающие мощности и поддерживать достигнутые показатели добычи руды.

«В стратегическом плане для компании это означает возможность продолжения на много лет вперёд жизни рудника. Запуск в эксплуатацию 440-го откаточного горизонта позволяет планировать работу как минимум до 2050 года. То есть практически на 30 с лишним лет мы имеем перспективы развития и рудника «Северный», и рудной базы компании, —отметил генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко. — Одновременно это гарантии занятости населения и, соответственно, жизни самих городов нашего присутствия — Заполярного, Никеля и Мончегорска».

Рудник «Северный-Глубокий», осваивающий запасы Ждановского месторождения медно-никелевых руд, является основным поставщиком минерально-сырьевой базы Кольской ГМК. Его строительство началось в 2001 году. На проектную производительность в 6 млн тонн руды в год он вышел в 2010 году, после чего все горные работы проводились до горизонта — 310 метров, а вся добываемая руда направлялась на откаточный горизонт — 320 метров.

Работы по восполнению выбывающих мощностей рудника «Северный-Глубокий» предполагает поэтапное строительство и ввод в эксплуатацию на отметке — 440 метров нового рельсового откаточного горизонта и бункерно-дробильного комплекса для дробления и выдачи руды на поверхность.

В планах Кольской ГМК вскрытие запасов Ждановского месторождения до горизонта — 730 метров, что позволит вести работы по добыче руды как минимум до 2050 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Норникель» модернизировал дата-центры в Заполярном филиале и Кольской ГМК