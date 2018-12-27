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Международные резервы России за неделю увеличились на $1,1 млрд

Экономика

На 21 декабря международные резервы составили $466 млрд

Москва, 27 декабря 2018, 18:21 — REGNUM  Объём международных резервов России по состоянию на 21 декабря составил $466 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 14 декабря международные резервы страны составляли $464,9 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,1 млрд.

Как говорится в сообщении регулятора, рост показателя стал следствием положительной переоценки.

Как сообщало ИА REGNUM, за ноябрь объём международных резервов России увеличился на $2,5 млрд и по состоянию на 1 декабря составил $462,1 млрд.

Международные резервы — высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Банка России. Они формируются из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.

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Макроэкономика России
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