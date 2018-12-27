Выход из БРЭЛЛ может оказаться дороже для Прибалтики

Таллин, , 18:10 — REGNUM В Эстонии беспокоятся, что Россия потребует от нее несколько десятков миллионов евро для регулировании частоты электросетей до окончательной синхронизации с Западной Европой в 2025 году. Об этом сообщил глава компании-оператора эстонских электросетей Elering Таави Вескимяги в интервью эстонскому изданию Postimees.

В то время как прибалтийские страны идут по пути синхронизации своих электросетей с Европой и выходят из единой системы БРЭЛЛ (энергокольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы), Россия создает в Калининградской области свою независимую энергосистему. Благодаря чему она больше не будет зависеть от стран Прибалтики в вопросе урегулирования частоты в калининградских электрических сетях, в тоже время страны Прибалтики по-прежнему будут нуждаться в данной услуге.

«В этом, по сути, нет ничего неправильного, они [Россия] фактически оказывают нам услугу регулирования частоты. Вопрос в размере счета, который не может быть больше тех расходов, которые нам самим пришлось бы понести для строительства и эксплуатации аналогичных мощностей. Мы оценили его в 30 млн евро в год», — сказал Вескимяги, отметив, что до настоящего времени Эстония за это ничего не платила.

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Напомним, Прибалтика до 2025 года намерена разорвать все электроэнергетические связи с Россией и Белоруссией и синхронизировать свои системы с системами континентальной Европы, покинув БРЭЛЛ. В октябре 2018 электроэнергетические операторы Прибалтики подали заявку на финансирование первого этапа работ по синхронизации электроэнергосистем в Фонд сплочения Европы CEF. Общая сумма инвестиций на 1-ом этапе — 432 млн евро, доля Эстонии — 187,7 млн евро.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, во всех странах Прибалтики в 2018 году наблюдался значительный рост цент на электроэнергию. Эксперты, комментируя прыжки цен, объясняют данный факт тем, что Прибалтика интегрировалась в 2018 году в скандинавский рынок электроэнергии, где резко выросли биржевые цены. Среди других причин — понижение уровня воды на гидроэлектростанциях региона в связи с засушливым летом, ремонт АЭС в Швеции и Финляндии, увеличение цен на природный газ.

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