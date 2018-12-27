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В Луганске открылась первая государственная станция техобслуживания

Экономика

Цены на станции будут на 20% ниже, чем на частных СТО

Луганск, 27 декабря 2018, 18:22 — REGNUM  В Луганске открыли первый государственный центр технического обслуживания автомобилей (ЦТОА), сообщает 27 декабря «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, ЦТОА вошел в сеть государственного предприятия «Сеть социальных супермаркетов «Народный». В открытии станции техобслуживания принял участие глава Луганской Народной Республике (ЛНР) Леонид Пасечник. По словам главы сети «Народный» Елены Хвастуновой, центр будет обслуживать ежедневно около 30 автомобилей.

Она также отметила, что Лутугинский валковый комбинат уже согласился сотрудничать с ЦТАО для обслуживания своих автомобилей. Хвастунова добавила, что цены в государственной СТО будут на 20% ниже, чем в частных станциях.

Напомним, ранее министр транспорта ДНР Дмитрий Подлипанов заявил, что в республике на 10% снизилась цена на газ для автомобилей.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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