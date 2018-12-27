«Укрпочта» все же повысит тарифы на свои услуги

Киев, , 17:07 — REGNUM «Укрпочта» повысит тарифы на доставку писем с 1 января 2019 года, сообщает 27 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, отправка неприоритетных писем весом до 3 кг подорожает на 14,3%, приоритетных — на 11,1%. Подорожает доставка посылок в рамках услуг «Укрпочта Стандарт», «Укрпочта Экспресс», «SmartBox». В целом тарифы повысятся в среднем на 15%.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что «Укрпочта» не должна повышать цены на доставку пенсий, а также не должна отменять доставку пенсий в села. Порошенко отметил, что для этого правительство Украины выделяет «Укрпочте» 500 млн гривен ($18 млн).

Однако при этом ничего не говорилось о повышении тарифов на другие услуги «Укрпочты».