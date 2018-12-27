В Таджикистане построят более тысячи школ и детских садов

Душанбе, , 16:21 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем обращении к парламенту страны заявил о том, что в течение ближайших трех лет в стране будут построены 1050 школ и детских садов. В 2018 по его данным, в стране построены и сданы в эксплуатацию 151 школа, рассчитанная на 73 тысячи учеников.

Глава государства отметил, что необходимо усиливать «все звенья образования». Основными проблемами образовательной системы Таджикистана Рахмон назвал нехватку кадров и качество их преподавания во всех образовательных учреждениях.

В связи с этим президент поручил министерству образования и науки совместно с министерством развития экономики и торговли и другими соответствующими структурами решить вопрос нехватки преподавателей уже до 2020 года. До 2021 года правительство страны, минобразования, главы областей, городов и районов должны обеспечить 30-процентный охват детей школьным образованием.