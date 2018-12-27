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В Таджикистане построят более тысячи школ и детских садов

Экономика

Президент потребовал к 2021 году добиться 30-процентного охвата детей школьным образованием

В Таджикистане построят более тысячи школ и детских садов
Анри Жюль Жан Жоффруа. В классе. 1889

Душанбе, 27 декабря 2018, 16:21 — REGNUM  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем обращении к парламенту страны заявил о том, что в течение ближайших трех лет в стране будут построены 1050 школ и детских садов. В 2018 по его данным, в стране построены и сданы в эксплуатацию 151 школа, рассчитанная на 73 тысячи учеников.

Глава государства отметил, что необходимо усиливать «все звенья образования». Основными проблемами образовательной системы Таджикистана Рахмон назвал нехватку кадров и качество их преподавания во всех образовательных учреждениях.

В связи с этим президент поручил министерству образования и науки совместно с министерством развития экономики и торговли и другими соответствующими структурами решить вопрос нехватки преподавателей уже до 2020 года. До 2021 года правительство страны, минобразования, главы областей, городов и районов должны обеспечить 30-процентный охват детей школьным образованием.

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Экономика Таджикистана
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