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В Екатеринбурге объединили муниципальный общественный транспорт

Экономика

Создан муниципальный «Гортранс»

В Екатеринбурге объединили муниципальный общественный транспорт
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Троллейбусы. Екатеринбург.

Екатеринбург, 27 декабря 2018, 16:17 — REGNUM  В Екатеринбурге к управлению муниципальным общественным транспортом приступило муниципальное предприятие «Гортранс». Об этом журналистам сообщили в городской мэрии.

В новое предприятие местные власти объединили Муниципальное объединение автобусных предприятий и Трамвайно-троллейбусное управление. Чиновники заявляют о том, что эта мера позволит повысить эффективность работы общественного транспорта города.

Как отмечает руководитель нового предприятия Сергей Нугаев, сейчас на нём создана временная организационная структура. Она будет действовать до июля 2019 года. При этом, по его словам, горожане и гости Екатеринбурга не заметят изменений.

Напомним, о планах мэрии оптимизировать общественный транспорт Екатеринбурга стало известно в сентябре. Известно, что в МОАП до слияния насчитывалось более тысячи сотрудников. В ТТУ работали около 5500 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Наземный общественный транспорт Екатеринбурга объединит «Гортранс»

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Судьба общественного транспорта в городах России
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