ОАЭ поборются за китайских туристов и их миллиарды

Пекин, , 06:13 — REGNUM Китайский туризм может стать существенным фактором для экономики ОАЭ и их соседей. Почему в ряде стран Персидского залива борьба за турпоток из Китая приобретает всё больший накал, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

В 2018 году за границу выехали 154 млн китайских туристов, а к 2030 году эта число, как предполагается, возрастет до 400 млн. Для крупных участников туристического бизнеса этот поток может стать значительнейшим источником доходов, и борьба за него выглядит совершенно оправданной. Вопрос о привлечении китайских туристов станет одним из самых обсуждаемых на дубайском саммите «Арабиан Трэвэл Маркет 2019», который должен пройти с 28 апреля по 1 мая 2019 года.

Всемирная туристская организация ООН (UNTWO) оценивает траты китайских туристов за 2018 год за рубежом примерно в 270 млрд долларов. И хотя до сих пор турсектор Дубая был сориентирован в большей степени на Индию с ее 22,5 млн туристов в 2018 году, китайские показатели заставляют дубайцев подготовиться к решительному повороту. Какие усилия предпринимаются для обеспечения максимального потока?

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