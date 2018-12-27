В Казахстане невостребованными остались около 3 тыс. квот для переселенцев

Астана, , 15:57 — REGNUM По состоянию на 1 декабря 2018 года из 9304 квот для оралманов и переселенцев из южных регионов Казахстана использовано 6389 квот, сообщает 27 декабря издание Informburo со ссылкой на комитет труда, социальной защиты и миграции республики.

В ведомстве пояснили, что квота не является планом, а определяет численность переселенцев, на которых распространяются меры государственной поддержки.

Квота предоставляет субсидии на переезд, компенсирует расходы на аренду жилья и оплату коммунальных услуг. В 2019 году количество квот для переселенцев и оралманов сократится до 5886.

Отметим, оралманы (буквально «возвращенец») — это этнические казахи, которые возвращаются в Казахстан из соседних стран и ряда стран Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года из трудоизбыточных южных регионов Казахстана были переселены 6367 человек. Из числа переселенцев было трудоустроено 2035 человек, или 66% участников трудоспособного возраста.

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