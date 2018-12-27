В Мичуринске обсудили развитие прорывных технологий в сельском хозяйстве

Мичуринск, Тамбовская область, , 15:53 — REGNUM Разработку отраслевых сегментов народного хозяйства для решения проблем продовольственной безопасности и здорового питания населения обсудили участники Наблюдательного совета Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК — продукты здорового питания» в Мичуринске (Тамбовская область). Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Тамбовского государственного технического университета, представители которого приняли участие в мероприятии.

«Технологическая платформа — научно-исследовательская площадка по прорывным технологиям, которые способны обеспечить выход на качественно новый уровень развития науки и техники», — говорится в сообщении.

На встрече проректор по научно-инновационной деятельности ТГТУ Дмитрий Муромцев выступил с докладом, посвященным разработкам университета в сфере цифровизации аграрно-промышленного комплекса.

Также на мероприятии были рассмотрены итоги деятельности ассоциации за 2017−2018 годы и обозначены важные направления работы на следующий год. Ключевыми из них были обозначены: развитие публикационной и издательской активности, информационных систем, внешнеэкономической деятельности и международной научно-технической кооперации, разработка профессиональных стандартов в области сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Участники обсудили перспективные инновационные проекты в рамках рынка FoodNet и инвестиционные проекты Ассоциации «ТППП АПК», а также актуальные направления цифровизации в АПК России. Провели общественное обсуждение профессиональных стандартов в области химической и биотехнологической отрасли.

Читайте также: В Тамбове представили разработки для диверсификации промышленности