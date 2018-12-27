Разгон цен в 2018 году получит новое «топливо» в 2019 году

Москва, , 15:52 — REGNUM Инфляция в России в уходящем 2018 году неоднократно приносила сюрпризы — и приятные, и тревожные. Цель ЦБ России — достижение роста цен в пределах 4% за год. И в первой половине года на удивление гражданам Росстат фиксировал резкое замедление инфляции по показателю индекса потребительских цен (ИПЦ). Он снижался до 2,2% в январе, феврале 2018 года по отношению к тем же периодам 2017 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

«Однако затем санкции, снижение курса рубля, повышение цен на топливо свели на нет радужные рапорты статистиков. И вот уже в ноябре 2018 года отчёт показал ускорение инфляции до 3,8% год к году. Причём опережающими темпами растут цены на товары — на 3,9% по сравнению с потребительскими услугами.

В декабре же внезапный резкий взлёт курса доллара, предновогодний спрос ещё более увеличивают цены. Поэтому наиболее вероятно, что по итогам года не удастся уложиться в рамки 4%. Инфляция в 2018 года составит 4,2−4,4%», — полагает эксперт.

Но разгон цен в текущем году получит новое «топливо» в наступающем 2019 году. В данном смысле год свиньи «подложит свинью» российским гражданам. Основные причины ускорения инфляции в 2019 году — увеличение НДС с 18% до 20%, повышение акцизов на топливо, вероятное дальнейшее ослабление рубля.

«Поэтому стоит рассчитывать, что рост потребительских цен в 2019 году составит не менее 5,5−6% по методике Росстата. Вполне возможно, что Центробанку придётся ещё раз поднять свою ключевую ставку в следующем году до 8%, чтобы предотвратить ещё больший разгон цен. Что же касается восприятия самого населения, оно ожидает роста цен на 9,8%, по опросам самого Центробанка РФ», — отметил Гойхман.

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